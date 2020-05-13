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В Великобритании нашли обломки древней ядерной установки

В Великобритании обнаружена древняя ядерная установка в виде кубов, выполненных из металла, напоминающего свинец. Находку сделал житель страны, который занимался промыванием песка.
В Великобритании нашли обломки древней ядерной установки

Снимок древней конструкции появился в локальном сегменте социальных сетей. Пользователи Facebook предположили, что она могла использоваться для проведения манипуляций с радиоактивными минералами. Сам мужчина, обнаруживший кубы, заявил, что побоялся разбивать их, так как внутри может находиться уран.

Один из пользователей отметил, что во времена Третьего Рейха была создана некая «Установка В-VII», которая была частью цепного ядерного реактора. Основой для нее служили кубы из свинца с ураном внутри. Они помещались в особую камеру, в которой под воздействием других химических веществ проходила термоядерная реакция.

Согласно второй версии, артефакт мог принадлежать индийским племенам. Из-за низкой температуры плавления свинца из него можно было с легкостью сделать предмет любой формы. На кубиках, найденных мужчиной, имеются надписи, напоминающие древние языки. По словам жителя Великобритании, в будущем он намерен связаться с местными учеными и передать им артефакт.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:31

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