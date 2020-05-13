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Дочь Евгения Осина стала похожа на Агузарову после покраски волос

Дочь покойного Евгения Осина Агния продолжает экспериментировать со своей внешностью. Многие пользователи Сети отметили, что наследница знаменитого музыканта стала похожа на Жанну Агузарову после покраски волос.

Агния Осина недавно опубликовала на веб-платформе Instagram фотографию, на котором предстала в новом «дерзком» образе. Девушка с ярко-рыжим оттенком волос написала под снимком, что её теперь нужно «искать на Луне». Множество фолловеров обратили внимание на то, что эти слова были отсылкой к творчеству Жанны Агузаровой, которая любит шокировать публику своим ярким имиджем. Известно, что из-за многочисленных экспериментов со внешностью певицу называли «марсианкой», поэтому прозвище сохранилось за ней на долгие годы.

Стоит отметить, что после смерти знаменитого отца Осина получила все права на творческое наследие артиста. Она сейчас порой исполняет его композиции, а также продвигает собственную музыкальную карьеру. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин даже говорил, что собирается помочь Осиной добиться успеха на сцене. В одном из интервью он упоминал, что собирается взять девушку в концертный тур вместе с участниками «Ласкового мая» и «Дискотеки Союз».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:31

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