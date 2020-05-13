Нелли Ермолаева продолжает жить с бывшим мужем ради сына Мирона

«Я не хочу, чтобы Мирон рос в неполной семье. Мои родители развелись и не поддерживали общение, а это очень сложно для ребенка. Мы с Кириллом остались друзьями, поэтому, даже когда у нас появятся новые семьи, наш ребенок будет испытывать тепло, любовь и доброту. У него не будет нехватки общения с одним из родителей. Мы сделаем так, чтобы он видел, что мы всегда находимся в хорошем настроении и поддерживает друг другу», - цитирует «7Дней» Ермолаеву.





Ермолаева и Андреев прожили в браке восемь лет. В декабре 2019 года пара объявила о разводе, но не стала называть причину. Ходили слухи, что знаменитость не выдержала постоянных измен мужа. Сама ведущая комментировать ситуацию отказалась.