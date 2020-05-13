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Нелли Ермолаева продолжает жить с бывшим мужем ради сына Мирона

Нелли Ермолаева на самоизоляции живет в загородном доме вместе с бывшим мужем Кириллом Андреевым. Подобное решение экс-участница проекта «Дом-2» приняла ради сына Мирона.
Нелли Ермолаева продолжает жить с бывшим мужем ради сына Мирона

Ермолаева и Андреев прожили в браке восемь лет. В декабре 2019 года пара объявила о разводе, но не стала называть причину. Ходили слухи, что знаменитость не выдержала постоянных измен мужа. Сама ведущая комментировать ситуацию отказалась.

«Я не хочу, чтобы Мирон рос в неполной семье. Мои родители развелись и не поддерживали общение, а это очень сложно для ребенка. Мы с Кириллом остались друзьями, поэтому, даже когда у нас появятся новые семьи, наш ребенок будет испытывать тепло, любовь и доброту. У него не будет нехватки общения с одним из родителей. Мы сделаем так, чтобы он видел, что мы всегда находимся в хорошем настроении и поддерживает друг другу», - цитирует «7Дней» Ермолаеву.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:58

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