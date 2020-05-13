Супруга Олега Газманова сильно соскучилась по Италии

Супруга Олега Газманова рассказала, что сегодня ей прислали необычный букет из розмарина и базилика. Такой сюрприз вызвал у нее слезы радости, поскольку этот аромат напомнил ей об Италии. Марина Газманова вспомнила, как она со знаменитым супругом отдыхала в Тоскане и сидела в кафе, наслаждаясь местной кухней. Также возлюбленная Олега Газманова написала: "Я так соскучилась по Италии и по возможности рвануть в какой-нибудь красивый уголок мира".Марина Газманова обратилась к планете и попросила подарить людям возможность снова путешествовать. Она пообещала, что все жители Земли будут ценить такую возможность. В конце она написала: "Каждый шаг вдыхать с любовью и уносить каждую чёрточку за тень ресниц". Подписчики согласились со словами жены Олега Газманова и отметили, что тоже скучают по путешествиям.