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Мадонна опубликовала в Instagram снимки в прозрачном нижнем белье

Знаменитую американскую певицу Мадонну раскритиковали за откровенные фото в соцсетях. Недавно в Instagram появились снимки 61-летней звезды в прозрачном нижнем белье.

Несмотря на почтительный возраст, Мадонна продолжает шокировать своих поклонников излишней откровенностью. Она поделилась с фанатами в Instagram изображениями, на которых предстала одетой в чулки, прозрачные трусы и кружевной бюстгальтер. Внешний вид исполнительницы вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков, которые посчитали подобные фотографии неприличными для 61-летней знаменитости. Все же, нашлись и более преданные поклонники, которые пришли в восторг от смелости кумира.

В самой публикации Мадонны хотела рассказать о курсе терапии, который ей придется пройти для избавления от болей в коленях. Из-за проблем со здоровьем звезда даже отменила большинство концертов до пандемии COVID-19. Теперь врачи предпишут певице курс, в рамках которого у нее восстановится хрящевая ткань. Значительная часть комментаторов в соцсетях пожелала артистке скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:05

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