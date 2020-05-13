«Неистовый» с Расселом Кроу станет первым фильмом в прокате после пандемии
Дебют фильма «Неистовый» с Расселом Кроу в главной росли состоится в День независимости США, 1 июля. Триллер станет первой картиной в прокате после пандемии.
Власти США для борьбы с COVID-19 ввели ряд ограничительных мер, среди которых запрет на работу кинотеатров. Ограничения еще не сняты, но студия Solstice уже планирует показать новую работу в праздничные выходные.
В Северной Америке «Неистового» хотели представить 4 сентября. Дата выбрана не случайно – создатели планировали подождать, когда спадет спрос на весенне-летние фильмы. Обычно к осени крупные игроки киноиндустрии закрывают сезон, а значит блокбастер мог хорошо заработать без основных конкурентов.
Сейчас студия пересмотрела свои планы и решила сделать картину пробной. Ее посещаемость позволит оценить состояние отрасли после кризиса, передает NewInform.
Власти США для борьбы с COVID-19 ввели ряд ограничительных мер, среди которых запрет на работу кинотеатров. Ограничения еще не сняты, но студия Solstice уже планирует показать новую работу в праздничные выходные.
В Северной Америке «Неистового» хотели представить 4 сентября. Дата выбрана не случайно – создатели планировали подождать, когда спадет спрос на весенне-летние фильмы. Обычно к осени крупные игроки киноиндустрии закрывают сезон, а значит блокбастер мог хорошо заработать без основных конкурентов.
Сейчас студия пересмотрела свои планы и решила сделать картину пробной. Ее посещаемость позволит оценить состояние отрасли после кризиса, передает NewInform.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:26