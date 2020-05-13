Сергей Горох о состоянии Надежды Бабкиной после выписки: «Впереди длинный курс физиотерапии»

«Надежда Георгиевна стала лучше есть. Конечно, разлука дается всем непросто, но она даже с мужем и сыном после выписки не стала встречаться. Связь поддерживает по скайпу и телефону. Был ли у нашей звезды коронавирус – загадка! У нее есть выписка из больницы, но просить с ней ознакомиться как-то неудобно. Насколько мне известно, речь идет о сильной двухсторонней пневмонии», - цитирует «Антенна» концертного директора.





В больнице за Бабкиной ухаживала медсестра. Сейчас она присматривает за ней дома. Певица никогда не находилась так долго без людей, но хорошо справляется с самоизоляцией и сохраняет боевой настрой.Бабкина строит планы на будущее и с нетерпением ждет возвращения к привычной жизни. На данный момент певица записывает поздравление для британского канала и удаленно репетируют премьерную постановку.