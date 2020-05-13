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«Кинжальный полк»: В Сибири появится авиачасть, вооруженная ракетами Х-47М2

Руководство ВКС России собирается сформировать в Сибири авиаполк, вооруженный ракетами Х-47М2 «Кинжал». Военная часть в Красноярском крае полностью перейдет на инновационное вооружение в 2024 году.

Представители Министерства обороны РФ сообщают, что в 712-м полку города Канска стартует программа подготовки летчиков для эксплуатации истребителей МиГ-31, вооруженных гиперзвуковыми боеголовками Х-47М2 «Кинжал». Отрабатывать навыки ведения огня экипажам придется с конца 2021-го года, а полноценное переоснащение завершится в 2024 году. По словам источников, авиаполк в Красноярском крае считается отличным плацдармом для защиты Арктики, Дальнего Востока и Средней Азии.

За свое передовое оборудование и значительные размеры МиГ-31 заслужили наименование «боевые воздушные корабли». Специалисты говорят, что наличие «Кинжалов» может существенно поменять обстановку в стратегическом плане. В частности, после вывода Вооруженных сил США из Афганистана ситуация в Средней Азии может стать менее стабильной, а восточные регионы находятся под угрозой из-за интересов Японии и НАТО. Что касается Арктики, то здесь самолеты будут соперничать с американцами за господство в северных широтах.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:53

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