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"Сходила за шампанским": Светлана Светличная рассказала о подготовке к юбилею на самоизоляции

Светлана Светличная рассказала о подготовке к 80-летнему юбилею на самоизоляции. По словам актрисы, после 1,5 месяца нахождения дома она рискнула и вышла за шампанским.

«Я все время находилась на самоизоляции, заказывая доставку продуктов. Потом ко мне пришел сосед и предложил помощь. В итоге проблем с покупками не было, потому что он всегда приносил то, что я его просила. Сейчас начала выходить на прогулки. Перед юбилеем я решила купить шампанского для дня рождения», - рассказала Светличная.

Актриса отметила, что с молодости старается сохранять хорошее настроение и расположение духа даже в самых сложных условиях. Благодаря профессионализму она остается разговорчивой и радостной на публике всегда. Светличная считает, что жизнь в постоянных переживаниях проходит очень уныло.
«Моя мама могла найти выход из любой ситуации благодаря оптимистичному настрою. Я тоже приучила себя, что для поклонников должна быть в отличной форме. Мама в свое время одной из первых купила домашние весы в Польше для того, чтобы следить за собой. Она не могла выйти в магазин в халате и без косметики. Я считаю, что так должен вести себя каждый публичный человек», - пояснила актриса.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:40

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