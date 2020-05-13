"Сходила за шампанским": Светлана Светличная рассказала о подготовке к юбилею на самоизоляции

«Я все время находилась на самоизоляции, заказывая доставку продуктов. Потом ко мне пришел сосед и предложил помощь. В итоге проблем с покупками не было, потому что он всегда приносил то, что я его просила. Сейчас начала выходить на прогулки. Перед юбилеем я решила купить шампанского для дня рождения», - рассказала Светличная.

«Моя мама могла найти выход из любой ситуации благодаря оптимистичному настрою. Я тоже приучила себя, что для поклонников должна быть в отличной форме. Мама в свое время одной из первых купила домашние весы в Польше для того, чтобы следить за собой. Она не могла выйти в магазин в халате и без косметики. Я считаю, что так должен вести себя каждый публичный человек», - пояснила актриса.





Актриса отметила, что с молодости старается сохранять хорошее настроение и расположение духа даже в самых сложных условиях. Благодаря профессионализму она остается разговорчивой и радостной на публике всегда. Светличная считает, что жизнь в постоянных переживаниях проходит очень уныло.