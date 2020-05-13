АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.44 USD 73.43
Курс валют на 13.05.2020

«Когда уже можно будет крутиться как белка в колесе?»: Настя Ивлеева позавидовала работающим во время карантина

Отечественная телеведущая и блогер Настя Ивлеева на странице в Instagram пожаловалась на «несправедливость» во время карантина. Знаменитость позавидовала людям, работающим в период самоизоляции, задавшись вопросом, когда уже и остальным можно будет «крутиться как белка в колесе».
«Когда уже можно будет крутиться как белка в колесе?»: Настя Ивлеева позавидовала работающим во время карантина

В одной из недавних публикаций в соцсети Настя Ивлеева обнародовала ряд фото, сделанных дома во время соблюдения рекомендованного режима самоизоляции. В подписи к посту блогер порассуждала на тему того, что раньше многие стремились отдохнуть, расслабиться, собраться в компании друзей и родных, выехать за город. Теперь же ситуация кардинально противоположная, и большинство людей, просидевших долгое время дома, мечтает о напряжённой работе, чтобы можно было «крутиться как белка в колесе». Ивлеева отметила, что сейчас многие завидуют работающим в период самоизоляции, хотя последние, напротив, вероятно, стремятся как раз отдохнуть, что несколько «несправедливо».

В завершение публикации Ивлеева поинтересовалась у подписчиков, по чему они успели соскучиться за время карантина. Многие в ответ пишут о море и открытых террасах кафе, прогулках по весеннему городу и набережной. Другие же жалуются на усталость от тесной квартиры, в которой ютится вся семья, поэтому после отмены самоизоляции мечтают выехать «на простор и свободу» – в лес, к реке или в другое интересное место.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные из Ирландии для поддержания иммунитета в период пандемии рекомендовали принимать добавки витамина…
Дочь Евгения Осина стала похожа на Агузарову после покраски…
В продаже появился светящийся значок для внедорожника Yukon за 34 880…
"Спасибо за детей и заботу": Григорий Лепс поздравил жену Анну с днем…
Специалисты: Пандемия COVID-19 угрожает переходу на экологичные источники…
«Появились вены на ногах, зато нет растяжек»: Катя Жужа подвела итог своей…
В древнейшем храме мира Гебекли-Тепе выявили скрытый геометрический…
Композитор Анатолий Зубков вспомнил о скандале с Николаем Басковым из-за песни…
Врач Юрий Бубеев: Коронавирус может остаться с человечеством…
Нелли Ермолаева продолжает жить с бывшим мужем ради сына…
«Кинжальный полк»: В Сибири появится авиачасть, вооруженная ракетами…
Супруга Олега Газманова сильно соскучилась по…
В России отмечается День Черноморского…
"Сходила за шампанским": Светлана Светличная рассказала о подготовке к юбилею на…
Доктор наук назвал лучшие перчатки для профилактики…
Кристина Черкасова: «После родов у меня нет ни одной растяжки на…
Жириновский хочет сократить депутатов для соблюдения социальной…
Beyond: Two Souls обнаружили в базе данных…
Руководство «Дом-2» готово заплатить Алене Савкиной 3 миллиона рублей за рождение второго…
В России собираются избавиться от зарплат меньше…
Ксения Собчак отнесла Барнаул в тройку худших городов…
Цены на автомобили Skoda в России снизились на 300 тысяч…
Сергей Горох о состоянии Надежды Бабкиной после выписки: «Впереди длинный курс…
"Устала от американских горок": Марина Федункив не переживает из-за…
Академик РАН Ершов назвал болезни, которые для туристов опаснее…
В России за счет господдержки автопрома произведут более 220 тыс.…
Дарья Мороз о «Танцах со звездами»: «Мне всю жизнь как-то…
Алексей Пушков рассказал о мире после…
Просмотреть все новости