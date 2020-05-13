«Когда уже можно будет крутиться как белка в колесе?»: Настя Ивлеева позавидовала работающим во время карантина

В одной из недавних публикаций в соцсети Настя Ивлеева обнародовала ряд фото, сделанных дома во время соблюдения рекомендованного режима самоизоляции. В подписи к посту блогер порассуждала на тему того, что раньше многие стремились отдохнуть, расслабиться, собраться в компании друзей и родных, выехать за город. Теперь же ситуация кардинально противоположная, и большинство людей, просидевших долгое время дома, мечтает о напряжённой работе, чтобы можно было «крутиться как белка в колесе». Ивлеева отметила, что сейчас многие завидуют работающим в период самоизоляции, хотя последние, напротив, вероятно, стремятся как раз отдохнуть, что несколько «несправедливо».В завершение публикации Ивлеева поинтересовалась у подписчиков, по чему они успели соскучиться за время карантина. Многие в ответ пишут о море и открытых террасах кафе, прогулках по весеннему городу и набережной. Другие же жалуются на усталость от тесной квартиры, в которой ютится вся семья, поэтому после отмены самоизоляции мечтают выехать «на простор и свободу» – в лес, к реке или в другое интересное место.