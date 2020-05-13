Кристина Черкасова: «После родов у меня нет ни одной растяжки на теле»





Кристина Черкасова делилась со своими фанатами всеми подробностями протекания беременности. Потом девушка поэтапно рассказала, как прошли ее роды. Сейчас бывшая участница «Дом-2» решила поговорить о своем теле после рождения сына. Супруга Андрея Черкасова сообщила, что очень долго не снимала пирсинг с пупка, поэтому дырка у нее не затянулась. Также Кристина Черкасова рассказала, что у нее нет ни одной растяжки на теле. Бывшая участница реалити-шоу не знает, зависит это от физиологии, от кожи или от того, что она делала все, что только можно, чтобы они не появились.Кристина Черкасова рада, что ее тело осталось без особых изменений. Девушка сообщила, что не использовала дорогие средства, а просто покупала кофейные скрабы, масло для тела и увлажняющий крем, которым пользовалась регулярно, поскольку очень боялась растяжек.