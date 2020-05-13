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Жириновский хочет сократить депутатов для соблюдения социальной дистанции

Владимир Жириновский хочет существенно сократить число депутатов. Лидер ЛДПР считает, что подобное решение поможет оставшимся политикам соблюдать необходимую для защиты от коронавируса социальную дистанцию.
Жириновский хочет сократить депутатов для соблюдения социальной дистанции

Жириновский призывает провести сокращение во всех регионах РФ. Сэкономленные на содержании депутатов средства власти на местах смогут перераспределить на решение важных вопросов. При этом политик считает необходимым перестать собирать толпы людей на избирательных участках, а для этого выборы лучше проводить один раз в 2-3 года.

Соблюдение двухметровой социальной дистанции считается эффективной мерой защиты от «уханьского» коронавируса. Власти многих стран, в том числе РФ, ввели масочно-перчаточный режим и запретили массовые мероприятия, на которых соблюсти данное требование невозможно, передает «Слово и Дело».

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Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:31

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