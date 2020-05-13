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Доктор наук назвал лучшие перчатки для профилактики COVID-19

Доктор наук Борис Ревич рассказал о лучших перчатках для защиты от COVID-19. По его словам, для этого оптимально подходят изделия из плотной ткани.
Доктор наук назвал лучшие перчатки для профилактики COVID-19

«Во время периода обязательного ношения масок и перчаток лучше всего выбирать плотную натуральную ткань. Она не вызовет раздражение на теле и защитит от вредоносных бактерий. Также перчатки из такого материала просто стирать и обрабатывать антисептическими средствами», - рассказал Ревич.

По словам эксперта, важно своевременно производить замену перчаток или обрабатывать их. Для дезинфекции будет достаточно прогладить изделие с отпариванием. Пар имеет температуру выше 100 градусов, убивая любые бактерии и вирусы. Тканевые перчатки отлично подойдут для ношения в жаркую погоду, так как в них кожа рук будет дышать.

Специалист отметил, что для повседневного ношения подойдут даже перчатки, используемые для работы в саду. Также доктор наук порекомендовал использовать маски со специальными съемными фильтрами или кармашками для марли. Такие изделия также можно носить долгое время, периодически дезинфицируя.

В Департаменте здравоохранения Москвы, где введен масочный режим, пояснили, что средства защиты не дают гражданам с бессимптомным течением коронавируса передать его другим.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:36

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