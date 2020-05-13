Доктор наук назвал лучшие перчатки для профилактики COVID-19

«Во время периода обязательного ношения масок и перчаток лучше всего выбирать плотную натуральную ткань. Она не вызовет раздражение на теле и защитит от вредоносных бактерий. Также перчатки из такого материала просто стирать и обрабатывать антисептическими средствами», - рассказал Ревич.





По словам эксперта, важно своевременно производить замену перчаток или обрабатывать их. Для дезинфекции будет достаточно прогладить изделие с отпариванием. Пар имеет температуру выше 100 градусов, убивая любые бактерии и вирусы. Тканевые перчатки отлично подойдут для ношения в жаркую погоду, так как в них кожа рук будет дышать.Специалист отметил, что для повседневного ношения подойдут даже перчатки, используемые для работы в саду. Также доктор наук порекомендовал использовать маски со специальными съемными фильтрами или кармашками для марли. Такие изделия также можно носить долгое время, периодически дезинфицируя.В Департаменте здравоохранения Москвы, где введен масочный режим, пояснили, что средства защиты не дают гражданам с бессимптомным течением коронавируса передать его другим.