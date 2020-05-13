Руководство «Дом-2» готово заплатить Алене Савкиной 3 миллиона рублей за рождение второго ребенка





Алена Савкина не может найти свою любовь. Девушка постоянно ошибается в выборе мужчины и обвиняет в этом окружающих ее людей. Недавно у участницы реалити-шоу начались новые отношения с Максимом Колесниковым. После этого руководство «Дом-2» сделало младшей сестре Ольги Рапунцель выгодное предложение. Организаторы проекта готовы заплатить Алене Савкиной 3 миллиона рублей, если она родит второго ребенка. Также девушке пообещали множество привилегий на проекте и существенно повысить заработную плату.Пользователи Сети пришли к выводу, что участница «Дом-2» не откажется от такого предложения. Ведь она мечтает о собственной квартире, а 3 миллиона рублей довольно приличная сумма. Многие решили, что Максим Колесников также будет не против заработать денег и задержаться на реалити-шоу и согласится стать отцом второго ребенка Алены Савкиной.