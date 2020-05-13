Академик РАН Ершов назвал болезни, которые для туристов опаснее коронавируса



«Турция опасна ротавирусной инфекцией, при которой температура поднимается до 40 градусов. Кишечный грипп вызывает сильную диарею и обезвоживание, а в некоторых случаях заканчивается смертью. Не нужно думать, что все вирусы от летней жары погибнут – это ложь, так как нам известно более 200 возбудителей. Помните, лекарство есть только от гриппа. Для остальных ОРВИ подбирается поддерживающая терапия», - цитирует Nation News академика.





После пандемии люди ринутся в путешествия, забыв, что в зарубежных странах есть и другие болезни. В субтропиках, к которым относятся КНР, США, Португалия, Испания, спад заражения КВИ ожидается не раньше августа. Если границы откроются до этого момента, риск инфицирования во время путешествия окажется очень высоким.В жарких странах туристы рискуют стать жертвами конго-крымской лихорадки и энцефалита. В Африке, к примеру, недавно снова появились случаи заболевания Эболой, хотя народ прививали от этого недуга.