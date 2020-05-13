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Академик РАН Ершов назвал болезни, которые для туристов опаснее коронавируса

Академик РАН Феликс Ершов назвал болезни, которые намного страшнее для туристов, чем коронавирус. Вирусолог побывал в 40 странах мира, поэтому хорошо знает их «темные стороны».
Академик РАН Ершов назвал болезни, которые для туристов опаснее коронавируса

После пандемии люди ринутся в путешествия, забыв, что в зарубежных странах есть и другие болезни. В субтропиках, к которым относятся КНР, США, Португалия, Испания, спад заражения КВИ ожидается не раньше августа. Если границы откроются до этого момента, риск инфицирования во время путешествия окажется очень высоким.

В жарких странах туристы рискуют стать жертвами конго-крымской лихорадки и энцефалита. В Африке, к примеру, недавно снова появились случаи заболевания Эболой, хотя народ прививали от этого недуга.
«Турция опасна ротавирусной инфекцией, при которой температура поднимается до 40 градусов. Кишечный грипп вызывает сильную диарею и обезвоживание, а в некоторых случаях заканчивается смертью. Не нужно думать, что все вирусы от летней жары погибнут – это ложь, так как нам известно более 200 возбудителей. Помните, лекарство есть только от гриппа. Для остальных ОРВИ подбирается поддерживающая терапия», - цитирует Nation News академика.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:50

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