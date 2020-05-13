В Патагонии палеонтологи обнаружили скелет обитавшего на Земле 70 млн лет назад 10-метрового мегараптора





В ходе проведения раскопок на территории провинции Санта-Крус в Патагонии учёные-палеонтологи нашли части грудины, плечевого пояса, рёбер и позвоночника крупного динозавра. Специалисты предполагают, что доисторический ящер обитал на планете примерно 70 миллионов лет назад. Причём, по динамическим характеристикам 10-метровый мегараптор мог значительно превосходить другого опасного хищника того периода – тиранозавра. В сравнении с последним он имел ноги и хвост большей длины, развитую мускулатуру конечностей, а также более удлинённый череп и шею.Палеонтологи отмечают, что мегараптор имел очень впечатляющий «инструмент» для охоты. Поэтому данный динозавр вполне мог составлять конкуренцию другим крупным плотоядным хищникам, отличаясь от того же тиранозавра лучшей манёвренностью при резких движениях благодаря длинному хвосту и ногам.