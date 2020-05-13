Алексей Пушков рассказал о мире после коронавируса

«В треугольнике в виде России, Китая и США, сформировавшемся за долгие годы, Штаты существенно отдалились от РФ и КНР. Политика нынешних властей страны направлена на внутреннее развитие. США не смогут возглавить глобальный мир, как это было до коронавируса. Россия, Иран, Турция и другие страны не поддерживают политику Штатов. Даже превосходство Вашингтона в технологической и информационной отраслях не изменит ситуацию», - рассказал Пушков.





Сенатор подчеркнул, что понятие «глобального мира» не исчезнет, но будет восприниматься иначе. Многие государства почувствуют возможность существовать без давления со стороны партнеров. Такая тенденция негативно отразится на США, ввиду чего в центре могут оказаться Россия и Китай.Экономист Василий Колташов выразил похожую точку зрения. По его словам, просадка стоимости нефти не является критической. Падение ВВП России также нельзя назвать катастрофой. РФ может быстро восстановиться за счет других отраслей. Страны Запада сейчас переживают более сложные времена.