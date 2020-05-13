Ксения Собчак отнесла Барнаул в тройку худших городов России





Очередной эфир на веб-платформе Instagram с блогером Мюцентендлером отметился резкими высказываниями со стороны Ксении Собчак. Во время беседы общественный деятель перечислила самые «ужасные» населенные пункты в РФ. В антирейтинг телеведущей вошли Барнаул, Волгоград и Касимов. В то же время похвалы заслужили Екатеринбург, Казань и Калининград. Свою позицию шоувумен мотивировала тем, что инфраструктура и достаток соотечественников вне Петербурга и Москвы находятся в плачевном состоянии.Собчак также удивили реалии жизни в Касимове, куда звезда отправилась в рамках съемок кинокартины «Коронавирусь». «Меня поражает тот факт, что отъезжаешь от Москвы на 100-200 км и попадаешь в другой мир», - отмечает политик. Известно, что особое внимание Собчак уделила дефициту средств индивидуальной защиты в провинциальных больницах. Лишь после презентации фильма в касимовский госпиталь поступили необходимые медицинские маски.