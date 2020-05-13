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В России собираются избавиться от зарплат меньше МРОТ

В России правительство хочет избавиться от зарплат с размером ниже МРОТ. Минтруд сообщил о готовности проработать данный вопрос с профсоюзами и крупными работодателями.
В России собираются избавиться от зарплат меньше МРОТ

Сейчас размер МРОТ составляет 12,1 тысячи рублей. В нынешних нормах прописано, что он должен состоять не только из зарплаты, но и из базовой ставки, компенсационных выплат и социальной поддержки. Работодатели имеют право не выплачивать премиальные своим сотрудникам, из-за чего реальный доход гражданина может быть ниже МРОТ.

В 70 процентах регионов России педагоги зарабатывают меньше минимального размера оплаты труда. Доход в бюджетных организациях часто зависит от премий, благодаря которым выплаты удается поднять до 12 тысяч рублей в месяц. Минтруд предлагает увеличить до МРОТ сам оклад. Премии же будут выплачиваться на усмотрение работодателя.

Эксперты отмечают, что даже после принятия соответствующего закона многие компании смогут уйти от его исполнения, оформив сотрудников на неполную рабочую неделю. Ставка при этом снизится, ввиду чего до МРОТ снова будут дотягивать только при помощи премий.

Задолженность по окладам из-за нерабочих дней, объявленных Владимиром Путиным, составила порядка 2,15 миллиарда рублей. Работодатели отмечают, что причиной ее появления стало отсутствие дохода у ряда предприятий, сообщает «ГлобалМСК».

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Экономика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:16

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