В России за счет господдержки автопрома произведут более 220 тыс. машин
В России машиностроительные компании произведут более 220 тыс. транспортных средств. Подобная работа стала возможной за счет поддержки автопрома. Сведения предоставил Минпромторг.
Решение о поддержке отрасли принято на заседании с президентом Владимиром Путиным. Для восстановления автопрома после коронавирусного кризиса правительство простимулирует производство и реализацию отечественных машин.
Власти перенесли запланированную на последующие два года закупку правительственных автомобилей на 1 июня. 5 млрд рублей планируется направить на обновление скорых. Действие льготных потребительских программ пролонгировано до 22 мая. 2,5 млрд рублей пойдут на «Доступную аренду», 6 млрд рублей – на поддержку продаж в лизинг, 7 млрд рублей – на «Первый или семейный автомобиль», передает 32cars.ru.
Решение о поддержке отрасли принято на заседании с президентом Владимиром Путиным. Для восстановления автопрома после коронавирусного кризиса правительство простимулирует производство и реализацию отечественных машин.
Власти перенесли запланированную на последующие два года закупку правительственных автомобилей на 1 июня. 5 млрд рублей планируется направить на обновление скорых. Действие льготных потребительских программ пролонгировано до 22 мая. 2,5 млрд рублей пойдут на «Доступную аренду», 6 млрд рублей – на поддержку продаж в лизинг, 7 млрд рублей – на «Первый или семейный автомобиль», передает 32cars.ru.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:46