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"Устала от американских горок": Марина Федункив не переживает из-за одиночества

Звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив рассказала о самоизоляции и отношениях. По словам актрисы, сейчас у нее нет молодого человека, но она не переживает по этому поводу.
"Устала от американских горок": Марина Федункив не переживает из-за одиночества

«До карантина мне очень не хватало сна. Сейчас появилась возможность восполнить этот недостаток. В остальном у меня все отлично. Переживать по поводу того, что не сделала массаж лица или чистку, нет времени. Я и до самоизоляции не посещала салоны красоты регулярно. Мне, как комедийной актрисе, очень важно сохранить мимику лица. Ботокс может сделать его неподвижным», - рассказала Федункив.

Актриса отметила, что не переживает по поводу отсутствия возлюбленного. Ранее она на протяжении 13 лет была в браке, но рассталась с супругом. Федункив сравнила предыдущие отношения с «виражами на американских горках». Звезда не исключила, что может влюбиться в любой момент, так как считает себя фаталистом.

Федункив рассказала и о новом сезоне «Реальных пацанов», который выйдет в текущем году. По ее словам, проект держится в эфире так долго из-за особой атмосферы «отечественного и понятного всем продукта». Многие поклонники до сих пор думают, что актриса в сериале играет саму себя, ввиду чего в социальных сетях дают ей советы «по поводу сына Коли или супруга Армена».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:55

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