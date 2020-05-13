"Устала от американских горок": Марина Федункив не переживает из-за одиночества

«До карантина мне очень не хватало сна. Сейчас появилась возможность восполнить этот недостаток. В остальном у меня все отлично. Переживать по поводу того, что не сделала массаж лица или чистку, нет времени. Я и до самоизоляции не посещала салоны красоты регулярно. Мне, как комедийной актрисе, очень важно сохранить мимику лица. Ботокс может сделать его неподвижным», - рассказала Федункив.





Актриса отметила, что не переживает по поводу отсутствия возлюбленного. Ранее она на протяжении 13 лет была в браке, но рассталась с супругом. Федункив сравнила предыдущие отношения с «виражами на американских горках». Звезда не исключила, что может влюбиться в любой момент, так как считает себя фаталистом.Федункив рассказала и о новом сезоне «Реальных пацанов», который выйдет в текущем году. По ее словам, проект держится в эфире так долго из-за особой атмосферы «отечественного и понятного всем продукта». Многие поклонники до сих пор думают, что актриса в сериале играет саму себя, ввиду чего в социальных сетях дают ей советы «по поводу сына Коли или супруга Армена».