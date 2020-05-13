Дарья Мороз о «Танцах со звездами»: «Мне всю жизнь как-то фартило»

«В карьере мне всегда везло, но я никогда не надеялась на удачу и много работала. Я высоко поднимаю планку, так как наделена амбициозным и сильным характером. Многих пугает мое высокомерие, но оно помогает мне жить и не сдаваться. Никому, кроме родных, не показываю свою ранимость», - цитирует «Телепрограмма» Мороз.





Мороз с партнером покинула проект, но зрители вернули ее в конкурс. С тех пор актриса чувствует азарт и самоотверженно тренируется по пять часов в день. «Танцы со звездами» помогли ей интересно провести время на самоизоляции. Из-за введенных в РФ ограничений другая работа приостановлена, поэтому пока проходят только онлайн-пробы.Актриса призналась, что обожает танцевать, но никогда не делала это профессионально, поскольку считала себя «корявой». Благодаря тренировкам звезда получила необходимые навыки и достигла неплохого результата.