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Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина обвинила его в корыстном сговоре с Копенкиной ради наживы

Отечественного эстрадного исполнителя и телеведущего Прохора Шаляпина обвинили в корыстном сговоре ради наживы с бывшей супругой Ларисой Копенкиной. Экс-возлюбленная певца Татьяна Гудзева в эфире ток-шоу «На самом деле» призналась, что пришла в студию, чтобы «открыть всем глаза на альфонса».
Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина обвинила его в корыстном сговоре с Копенкиной ради наживы

Гудзева считает, что Прохор Шаляпин с корыстной целью обманывает своих возлюбленных, а честен только с бывшей супругой Ларисой Копенкиной, с которой якобы и «проворачивает» аферы с недвижимостью влюблённых в него женщин. Роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, по мнению Гудзевой, распался из-за финансовых трудностей пианистки, а теперь певец намерен «нажиться» на владелице миллионного состояния из Канады, с которой не так давно шикарно отдыхал за границей.

Экс-возлюбленная Шаляпина уверяет, что на самом деле его расставание с Копенкиной фиктивное, и пара до сих пор состоит в отношениях, причём именно с бывшей женой исполнитель вступил в сговор, и она же знакомит «альфонса» с потенциальными богатыми невестами. В качестве подтверждения своей правоты Татьяна Гудзева предоставила полученный от сына бизнесвумен видеоматериал, где пара обнимается и целуется. Причём Шаляпин в ролике со светлыми волосами, а такой образ у него был во время романа с Цымбалюк-Романовской.

Таким образом Гудзева пыталась доказать, что между Прохором Шаляпиным и Копенкиной до сих пор есть отношения, а сын последней даже слышал разговор пары о недвижимости одной из очередных пассий певца. Бизнесвумен отрицает сговор с экс-возлюбленным и интимную связь с ним после развода, но проверка на полиграфе в студии показала неправдивость последнего утверждения.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:28

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