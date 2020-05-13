Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина обвинила его в корыстном сговоре с Копенкиной ради наживы

Гудзева считает, что Прохор Шаляпин с корыстной целью обманывает своих возлюбленных, а честен только с бывшей супругой Ларисой Копенкиной, с которой якобы и «проворачивает» аферы с недвижимостью влюблённых в него женщин. Роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, по мнению Гудзевой, распался из-за финансовых трудностей пианистки, а теперь певец намерен «нажиться» на владелице миллионного состояния из Канады, с которой не так давно шикарно отдыхал за границей.Экс-возлюбленная Шаляпина уверяет, что на самом деле его расставание с Копенкиной фиктивное, и пара до сих пор состоит в отношениях, причём именно с бывшей женой исполнитель вступил в сговор, и она же знакомит «альфонса» с потенциальными богатыми невестами. В качестве подтверждения своей правоты Татьяна Гудзева предоставила полученный от сына бизнесвумен видеоматериал, где пара обнимается и целуется. Причём Шаляпин в ролике со светлыми волосами, а такой образ у него был во время романа с Цымбалюк-Романовской.Таким образом Гудзева пыталась доказать, что между Прохором Шаляпиным и Копенкиной до сих пор есть отношения, а сын последней даже слышал разговор пары о недвижимости одной из очередных пассий певца. Бизнесвумен отрицает сговор с экс-возлюбленным и интимную связь с ним после развода, но проверка на полиграфе в студии показала неправдивость последнего утверждения.