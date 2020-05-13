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Максим Галкин провел для Елизаветы и Гарри домашнюю эстафету с препятствиями

Максим Галкин показал в своем Instagram Stories, как он проводит время со своими детьми Елизаветой и Гарри. Знаменитость сообщил преданным поклонникам, что провел для наследников домашнюю эстафету с препятствиями.
Максим Галкин провел для Елизаветы и Гарри домашнюю эстафету с препятствиями

Максим Галкин часто публикует снимки и ролики, на которых запечатлены его дети Елизавета и Гарри. Пользователи Сети очень любят такие публикации и просят, чтобы телеведущий чаще их делал.

Недавно знаменитый артист показал видео, на котором видно несколько детских стульев, 2 подушки с лежащей на них палкой и большую игрушку в виде собаки. За кадром Максим Галкин объясняет своим подписчикам, что провел для Елизаветы и Гарри домашнюю эстафету с препятствиями.

В этот момент в кадре появляются наследники юмориста и начинают бежать, проходя все препятствия на своем пути. Первая идет Елизавета, а ее брат Гарри старается не отставать от сестры. Максим Галкин поддерживает своих детей и громко кричит им: "Отлично, отлично!". Елизавета и Гарри очень рады такому времяпровождению и постоянно смеются.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:08

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