Максим Галкин провел для Елизаветы и Гарри домашнюю эстафету с препятствиями





Максим Галкин часто публикует снимки и ролики, на которых запечатлены его дети Елизавета и Гарри. Пользователи Сети очень любят такие публикации и просят, чтобы телеведущий чаще их делал.Недавно знаменитый артист показал видео, на котором видно несколько детских стульев, 2 подушки с лежащей на них палкой и большую игрушку в виде собаки. За кадром Максим Галкин объясняет своим подписчикам, что провел для Елизаветы и Гарри домашнюю эстафету с препятствиями.В этот момент в кадре появляются наследники юмориста и начинают бежать, проходя все препятствия на своем пути. Первая идет Елизавета, а ее брат Гарри старается не отставать от сестры. Максим Галкин поддерживает своих детей и громко кричит им: "Отлично, отлично!". Елизавета и Гарри очень рады такому времяпровождению и постоянно смеются.