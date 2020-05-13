Цены на автомобили Skoda в России снизились на 300 тысяч рублей





В пресс-службе чешского производителя Skoda сообщают, что акция на фирменные машины будет действовать вплоть до конца мая. Руководство концерна приняло подобное решение ввиду падения темпов продаж из-за пандемии коронавирусной инфекции. Теперь в отечественных дилерских центрах флагманский лифтбэк Superb можно приобрести с максимальной скидкой в 300 тысяч рублей. Что касается Kodiaq, то он подешевел на 250 тысяч рублей.Отдельного упоминания заслужили модели из бюджетного сегмента: стать владельцем популярной Octavia можно на 200 тысяч рублей дешевле, а Rapid на 150 тысяч рублей. А вот любителей небольших SUV порадует снижение стоимости кроссовера Karoq на 105 тысяч рублей. Представители бренда также напомнили, что скидки можно получить и по специальным кредитным программам, участники которых должны сдать старую машину в Trade-In. В этом случае предусмотрена дополнительная выгода до 115 тысяч рублей.