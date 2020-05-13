Умер главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров

«Федерация, подопечные и коллеги Магомеда Алиомарова выражают его родным искренние соболезнования. Мы сохраним память о нем в своих сердцах», - сказано на сайте ФСБР.





В тексте сообщения говорится, что с начала пандемии Алиомаров делал все для защиты команды от коронавируса. Тренер строил планы и до последнего верил, что инфекция не сорвет подготовку ведущих и подающих большие надежды борцов. Причина его скоропостижной кончины не указывается, но известно, что последние дни спортсмен провел на аппарате ИВЛ.Алиомаров родился в селе Тлярош (Дагестан). С 1978 года он занимался вольниками, а в 2011 году стал тренировать команду Азербайджана. Со сборной России работал с прошлого года.