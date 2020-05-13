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Супруга Меньщикова Ангелина Монах рассказала, как Бузова познакомила её с возлюбленным

Супруга Степана Меньщикова рассказала, что смогла познакомиться с возлюбленным лишь благодаря Ольге Бузовой. Ангелине Монах также помогла собственная дочь, которая была поклонницей телеведущей.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков недавно вернулся в телепроект вместе со своей беременной женой Ангелиной Монах. Известно, что 39-летняя участница шоу уже имеет двух дочерей и даже внучку от старшей наследницы. Как оказалось, последняя когда-то помогла паре встретиться и влюбиться друг в друга. Их встреча произошла в 2005 году во время гастролей участников телестройки во Владивостоке, который является родным городом Монах.

«Моя дочь была поклонницей Ольги Бузовой, мы купили ей цветы, чтобы подарить после выступления», - объяснила супруга Меньщикова. Пока маленькая Ольга поднималась на сцену к своему кумиру, Монах осталась ждать ее в зрительном зале. Именно тогда шоумен заметил её и завязал разговор. Впоследствии будущая семья неожиданно встретилась в одном из заведений Таиланда. Монах была уверена, что это судьба, потому и уехала из теплой страны вслед за своим любимым мужчиной.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:14

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