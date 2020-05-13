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Внедорожник Suzuki Jimny подорожал на 50 тысяч рублей

Компания Suzuki повысила цены на внедорожник Suzuki Jimny. Модель в России теперь стоит на 50 тысяч рублей дороже.

Suzuki Jimny в базовой версии поставляется с мотором на 1,5 литра и мощностью в 102 лошадиные силы. Вместе с ним устанавливают МКПП на 5 ступеней. Также в России представлена и вариация с АКПП, которая стоит на 60 тысяч рублей дороже. За базовую версию кроссовера придется отдать порядка 1,5 миллиона рублей.

Топовая комплектация автомобиля GLX в РФ предлагается за 1,74 миллиона рублей. Она получила более современную отделку салона и массу технических дополнений, среди которых климат-контроль на две зоны, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем и четыре подушки безопасности.

В марте текущего года Suzuki Jimny также подорожал примерно на 20 тысяч рублей. Тогда весь модельный ряд бренда прибавил в стоимости. Представители Suzuki объяснили решение увеличить ценники автомобилей перепадами курса рубля.

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Авто / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:30

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