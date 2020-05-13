«Мы скоро летим домой»: Александра Черно и Иосиф Оганесян рады, что покидают Сейшелы

Александра Черно опасалась, что не успеет до родов вернуться в Москву. Беременная жена Иосифа Оганесяна говорила о том, что не доверяет врачам на Сейшелах и отказывается рожать в тропиках. Супруг Александры Черно во всем ее поддерживал и успокаивал. Сегодня пара опубликовала одинаковые фотографии, на которых запечатлены Степан Меньщиков с Ангелиной Монах, Марина Африкантова с Романом Капаклы, Майя Донцова с Алексеем Купиным, Дмитрий Дмитренко и Александра Черно с Иосифом Оганесяном.В комментарии участница «Дом-2» написала: «Сейшелы - пока! Мы скоро летим домой». Поклонники девушки порадовались и написали, что все ее желания начали исполняться. Подписчики Иосифа Оганесяна отметили, что наконец-то пара вернется в Москву, а Александра Черно перестанет так сильно нервничать. Пользователи Сети пожелали паре хорошо долететь.