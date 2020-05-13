"Не принимаю свое тело и сейчас": Адель рассказала об ощущениях после похудения
Певица Адель рассказала об ощущениях после сильного похудения. По словам звезды, излишнее внимание прессы и поклонников к ее фигуре не дает принять обновленное тело.
Адель начала худеть после расставания с возлюбленным. С начала года певица активно занималась в спортзале и сидела на нескольких диетах, что позволило сбросить более 45 килограммов. Преображение вызвало неоднозначную реакцию у фанатов. Многие пришли в восторг от изменившегося тела Адель, но нашлись и те, кто раскритиковал ее за попытки избавиться от лишнего веса.
Сама Адель в ходе недавнего прямого эфира в Instagram заявила, что чувствует себя намного лучше, но теперь внимание прессы смущает ее еще больше. Источники в кругу певицы также прокомментировали ее состояние. Адель пока стесняется собственного тела, так как оно находится на обсуждении миллионов фанатов по всему миру.
Адель начала худеть после расставания с возлюбленным. С начала года певица активно занималась в спортзале и сидела на нескольких диетах, что позволило сбросить более 45 килограммов. Преображение вызвало неоднозначную реакцию у фанатов. Многие пришли в восторг от изменившегося тела Адель, но нашлись и те, кто раскритиковал ее за попытки избавиться от лишнего веса.
Сама Адель в ходе недавнего прямого эфира в Instagram заявила, что чувствует себя намного лучше, но теперь внимание прессы смущает ее еще больше. Источники в кругу певицы также прокомментировали ее состояние. Адель пока стесняется собственного тела, так как оно находится на обсуждении миллионов фанатов по всему миру.
«Она считает, что выглядит лучше, но немного комплексует. Творческие люди хотят, чтобы обсуждали их работы, а не внешний вид. Иногда собственное отражение в зеркале шокирует ее. Важным плюсом она называет возможность полностью обновить свой гардероб», - приводит слова источников из окружения Адель издание Daily Mail.