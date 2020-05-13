"Не принимаю свое тело и сейчас": Адель рассказала об ощущениях после похудения

«Она считает, что выглядит лучше, но немного комплексует. Творческие люди хотят, чтобы обсуждали их работы, а не внешний вид. Иногда собственное отражение в зеркале шокирует ее. Важным плюсом она называет возможность полностью обновить свой гардероб», - приводит слова источников из окружения Адель издание Daily Mail.





Адель начала худеть после расставания с возлюбленным. С начала года певица активно занималась в спортзале и сидела на нескольких диетах, что позволило сбросить более 45 килограммов. Преображение вызвало неоднозначную реакцию у фанатов. Многие пришли в восторг от изменившегося тела Адель, но нашлись и те, кто раскритиковал ее за попытки избавиться от лишнего веса.Сама Адель в ходе недавнего прямого эфира в Instagram заявила, что чувствует себя намного лучше, но теперь внимание прессы смущает ее еще больше. Источники в кругу певицы также прокомментировали ее состояние. Адель пока стесняется собственного тела, так как оно находится на обсуждении миллионов фанатов по всему миру.