Главу Xiaomi Лей Цзуна уличили в использовании iPhone
Главу Xiaomi Лей Цзуна, призывающего пользователей переходить на смартфоны компании, уличили в использовании созданного конкурентами iPhone. Заметка, сделанная с устройства Apple, появилась в соцсети Weibo.
В посте Цзун делится впечатлениями о купленных книгах. Сам по себе текст не содержит чего-то необычного, но внимание к нему было приковано из-за особенности Weibo подписывать девайс, с которого сделана публикация. В данном случае речь идет об iPhone.
Подписчики раскритиковали автора поста за предательство Xiaomi. В комментариях отметился и Пан Цзютарн, партнер инвестиционного отделения компании, заступившийся за топ-менеджера. Он считает использование девайсов конкурентов отличным способом узнать обо всех их минусах и плюсах. Детальный анализ позволит разработчикам перенять успешный опыт и внедрить в свои устройства функции, которые полезны потребителям.
В посте Цзун делится впечатлениями о купленных книгах. Сам по себе текст не содержит чего-то необычного, но внимание к нему было приковано из-за особенности Weibo подписывать девайс, с которого сделана публикация. В данном случае речь идет об iPhone.
Подписчики раскритиковали автора поста за предательство Xiaomi. В комментариях отметился и Пан Цзютарн, партнер инвестиционного отделения компании, заступившийся за топ-менеджера. Он считает использование девайсов конкурентов отличным способом узнать обо всех их минусах и плюсах. Детальный анализ позволит разработчикам перенять успешный опыт и внедрить в свои устройства функции, которые полезны потребителям.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:24