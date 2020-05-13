В России начались испытания стреляющего щита для силовых структур





По словам представителя «НИИ Прикладной химии» Артема Муранова, отечественные отряды спецназначения в скором времени получат стреляющие щиты «Легион», типовые версии которых ранее поставлялись на экспорт. По инициативе одной из силовых структур России, эксперты теперь проводят комплекс испытаний изделия, которое может быть доработано по желанию заказчика. До недавнего времени средство защиты интересовало лишь клиентов из США и Юго-Восточной Азии.Известно, что прототип «Легиона» разработали еще в 2016 году, который был оборудован под пистолет ограниченного поражения «Оса». Конструкция изделия включает в себя модуль с кассетой на 12 патронов. Муранов говорит, что на рукоятке продукта имеется тумблер, активация которого позволит пользователю перейти в режим активной обороны. Переключатель также позволяет выбирать между боеприпасами травматического, раздражающего или светошумового воздействия.