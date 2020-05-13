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Использовать многоразовые перчатки призвал в период пандемии коронавируса эколог Алексей Киселёв

В период пандемии коронавируса COVID-19 одной из основных рекомендаций для снижения риска заражения является использование средств индивидуальной защиты – масок, респираторов, перчаток. Последние желательно использовать многоразовые, говорит эколог Алексей Киселёв, эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace.
Использовать многоразовые перчатки призвал в период пандемии коронавируса эколог Алексей Киселёв

На фоне пандемии коронавируса использование различных средств индивидуальной защиты в разы увеличилось, однако, к примеру, одноразовые перчатки не поддаются переработке, что создаёт угрозу экологии. Алексей Киселёв считает, что данные средства можно заменять многоразовыми аналогами. В этом случае вполне вероятно сэкономить, так как каждый раз после использования такие перчатки можно мыть водой с моющим средством либо обработать антисептиком, а затем снова надевать при необходимости.

Эколог отметил, что при производстве перчаток используют несколько видов материалов, но в России нет системы сбора и переработки одноразовых средств, а потому их с большой вероятность сожгут. Стоит учитывать, что при этом некоторые материалы выделяют токсичные соединения. Поэтому в период пандемии лучше пользоваться многоразовыми перчатками, а в местах, где их ношение обязательно, стоит организовать раздельный сбор и передавать в систему обращения с медицинскими отходами, поскольку не исключена вероятность ношения средств инфицированным со скрытыми признаками COVID-19, сообщает РЕН ТВ.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:17

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