В Уфе в заброшенном доме обнаружили мумию





Тело бездомного мужчины находилось под грудой мусора. За время нахождения в заброшенном доме труп успел мумифицироваться. Сейчас он находится на медицинской экспертизе. При себе у покойного не было никаких документов, ввиду чего его личность пока не удалось идентифицировать.По предварительным данным, тело могло находиться в доме более 7 месяцев. Правоохранители проводят проверку, в ходе которой будет установлена причина смерти бездомного. Рабочие, которые занимаются разбором здания, сообщили, что на протяжении длительного времени постройка пустовала, ввиду чего в ней часто ночевали люди без определенного места жительства.