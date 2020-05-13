В Уфе в заброшенном доме обнаружили мумию
В Уфе на территории заброшенного здания нашли мумию бездомного мужчины. О трупе в правоохранительные органы сообщили рабочие, начавшие разбирать барак.
Тело бездомного мужчины находилось под грудой мусора. За время нахождения в заброшенном доме труп успел мумифицироваться. Сейчас он находится на медицинской экспертизе. При себе у покойного не было никаких документов, ввиду чего его личность пока не удалось идентифицировать.
По предварительным данным, тело могло находиться в доме более 7 месяцев. Правоохранители проводят проверку, в ходе которой будет установлена причина смерти бездомного. Рабочие, которые занимаются разбором здания, сообщили, что на протяжении длительного времени постройка пустовала, ввиду чего в ней часто ночевали люди без определенного места жительства.
Тело бездомного мужчины находилось под грудой мусора. За время нахождения в заброшенном доме труп успел мумифицироваться. Сейчас он находится на медицинской экспертизе. При себе у покойного не было никаких документов, ввиду чего его личность пока не удалось идентифицировать.
По предварительным данным, тело могло находиться в доме более 7 месяцев. Правоохранители проводят проверку, в ходе которой будет установлена причина смерти бездомного. Рабочие, которые занимаются разбором здания, сообщили, что на протяжении длительного времени постройка пустовала, ввиду чего в ней часто ночевали люди без определенного места жительства.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:38