Стюардесса рассказала об опасности еды в самолетах

«Любая еда, которую разносят на борту, может быть опасна. Речь идет даже о вегетарианских блюдах. Если говорить о длительных перелетах, то нужно понимать, что на борту нет кухни. Блюда хранятся в специальных холодильниках, но и там они могут испортиться. Никто не отвечает за сохранность пищи, так как все заняты своими делами. Лучшим решением для пассажира является покупка закуски в пачке. Также стоит обращать внимание на срок годности и правила хранения. Даже фрукты, которые режут за несколько часов до вылета, к моменту подачи имеют не надлежащий вид», - рассказала стюардесса.





По словам сотрудницы авиакомпании, часто при приготовлении пищи используются дешевые и некачественные продукты. Особенно это касается обедов, входящих в стоимость перелета. К примеру, омлет делается не только из яичницы, но и из особых заменителей, что увеличивает объем готового блюда, сообщает Лента.Еда на борту самолета неоднократно обсуждалась специалистами отрасли. Стюардесса Хизер Пул, написавшая книгу о тонкостях своей работы, рассказала, что пассажиры часто жалуются на плохие продукты, но жалобы поступают только в 5 процентах случаев. Все остальные просто отказываются от бесплатного обеда, предпочитая снеки или выпечку.