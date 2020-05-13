Специалисты рассказали об опасностях покупок через интернет





Глава корпорации «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов сообщил, что при оплате покупок через Сеть существует риск потери средств на банковской карте. Специалист по кибербезопасности рекомендует пользователям установить на свои смартфоны и ПК хороший антивирус, который нужно периодически обновлять. Также следует избегать подозрительных ссылок и сайтов. Не лишним также станет анализ отзывов о товаре и продавце на сторонних веб-порталах, которые позволят определить уровень качества и сроки доставки.Эксперт говорит, что лучше всего оплатить товар при получении, предварительно проверив содержимое. Если подобной возможности нет, то следует использовать карту банка, на которую не приходит зарплата или любые другие начисления. Таким образом хакеры не смогут украсть больше финансов, чем есть на счету. По данным агенства Data Insight, с начала пандемии многие жители Москвы и Санкт-Петербурга начали чаще совершать покупки через интернет. Известно, что доля россиян в этом плане увеличилась с 40% до 80%.