АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.44 USD 73.43
Курс валют на 13.05.2020

Специалисты рассказали об опасностях покупок через интернет

Вопреки распространенному мнению, покупки через интернет даже с нынешними системами безопасности могут быть опасны. Специалисты рассказали, что избежать утраты товара и денег можно несколькими способами.

Глава корпорации «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов сообщил, что при оплате покупок через Сеть существует риск потери средств на банковской карте. Специалист по кибербезопасности рекомендует пользователям установить на свои смартфоны и ПК хороший антивирус, который нужно периодически обновлять. Также следует избегать подозрительных ссылок и сайтов. Не лишним также станет анализ отзывов о товаре и продавце на сторонних веб-порталах, которые позволят определить уровень качества и сроки доставки.

Эксперт говорит, что лучше всего оплатить товар при получении, предварительно проверив содержимое. Если подобной возможности нет, то следует использовать карту банка, на которую не приходит зарплата или любые другие начисления. Таким образом хакеры не смогут украсть больше финансов, чем есть на счету. По данным агенства Data Insight, с начала пандемии многие жители Москвы и Санкт-Петербурга начали чаще совершать покупки через интернет. Известно, что доля россиян в этом плане увеличилась с 40% до 80%.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дарья Мороз о «Танцах со звездами»: «Мне всю жизнь как-то…
Алексей Пушков рассказал о мире после…
Внедорожник Suzuki Jimny подорожал на 50 тысяч…
Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина обвинила его в корыстном сговоре с Копенкиной ради…
Главу Xiaomi Лей Цзуна уличили в использовании…
Использовать многоразовые перчатки призвал в период пандемии коронавируса эколог Алексей…
Супруга Меньщикова Ангелина Монах рассказала, как Бузова познакомила её с…
Стюардесса рассказала об опасности еды в…
Максим Галкин провел для Елизаветы и Гарри домашнюю эстафету с…
В России начались испытания стреляющего щита для силовых…
"Не принимаю свое тело и сейчас": Адель рассказала об ощущениях после…
Специалисты рассказали об опасностях покупок через…
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед…
Дочь Анджелины Джоли хочет называть матерью Дженнифер…
Доктор Шаповаленко рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в…
«Мы скоро летим домой»: Александра Черно и Иосиф Оганесян рады, что покидают…
Британские журналисты рассказали, кто придет на замену Елизавете…
В Уфе в заброшенном доме обнаружили…
Супермодель Снежана Онопко о домашнем насилии: «Будучи в неадекватном состоянии муж бил меня, а я…
Смартфон Redmi 9 получит массивные экран и…
В Калужской области ритуальщики подрались из-за тела умершего от…
Алена Савкина выкинула из комнаты вещи Татьяны Владимировны и сына…
iFixit представила усовершенствованную клавиатуру Apple Magic…
«Мне поставили 90 капельниц»: Джиган рассказал Тимати о лечении в…
Ученые связали болезнь Альцгеймера с высоким уровнем…
Покупку С-400 назвали главной проблемой в отношениях США и…
Microsoft и Intel создадут программу для превращения вирусов в…
Маше Распутиной исполняется 56 лет: Как изменялась внешность певицы за годы карьеры на…
Просмотреть все новости