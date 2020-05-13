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Алена Савкина выкинула из комнаты вещи Татьяны Владимировны и сына Богдана

Алена Савкина в очередной раз поругалась со своей матерью Татьяной Владимировной. В порыве гнева участница «Дом-2» выкинула из комнаты все вещи сына Богдана и родственницы.
Алена Савкина выкинула из комнаты вещи Татьяны Владимировны и сына Богдана

Алену Савкину постоянно критикуют как участники реалити-шоу, так и пользователи Сети. Девушка часто говорит, что окружающие мешают ей строить нормальные отношения и постоянно вмешиваются в ее жизнь. При этом участница «Дом-2» срывает свою злость на родных и близких людях. Недавно стало известно, что Алена Савкина сильно поругалась со своей матерью Татьяной Владимировной и даже устроила настоящий погром в комнате. Также младшая сестра Ольги Рапунцель начала выбрасывать вещи своей родительницы за двери, а потом дошла и до одежды своего сына Богдана.

Алена Савкина обвинила мать в том, что она мешает ей построить нормальные отношения. Участница реалити-шоу заявила, что Татьяне Владимировне лучше всего забрать внука Богдана и улететь домой во Владивосток, чтобы младшая дочь спокойно могла продолжать искать свою любовь и делать все, что ей хочется.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:19

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