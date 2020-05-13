Дочь Анджелины Джоли хочет называть матерью Дженнифер Энистон





После громкого и длительного развода Питт возобновил отношения с бывшей женой. Дженнифер Энистон удалось завоевать сердце актера и любовь Шайло. Теперь девочка просит, чтобы Джоли разрешила называть матерью подругу отца.Инсайдеры выяснили, что Джоли не запрещает дочери общаться с Питтом, но пытается с помощью доверительных бесед уговорить Шайло отказаться от скоропалительного решения. Через две недели девочке исполнится 14 лет. Актриса боится, что она почувствует себя взрослой и воплотит задуманное в реальность.18-летний Мэддокс и 16-летний Пак Тьен, затаившие на звездного отца обиду, во всем поддерживают Джоли. У 15-летней Захары тоже сохранились прекрасные отношения с матерью, передает Mirror.