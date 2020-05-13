Супермодель Снежана Онопко о домашнем насилии: «Будучи в неадекватном состоянии муж бил меня, а я прощала»





В браке с бизнесменом Снежана Онопко живёт около 10 лет, а сейчас пытается развестись, но супруг не даёт согласия и при этом предпринимает попытки отобрать заработанное женой состояние. Супермодель признаётся, что давно живёт в страхе, но особенно сложным стал последний год, после того как Щур вышел из тюрьмы, куда попал за мошенничество. По словам Онопко, сейчас супруг «деградирует», проявляет агрессию и бывает в неадекватном состоянии. Если на протяжении всех лет брака модель терпела побои, после которых по несколько дней не могла прийти в себя, то в последнее время муж её насиловал, а потому Снежана Онопко решила больше не терпеть и придать свою историю огласке.Супермодель вспоминает, как красиво начиналась история любви со Щуром – с ухаживаний, признаний, тепла и заботы. Всё изменилось вскоре после свадьбы, причём бизнесмен поднимал руку даже на тёщу, а потом угрожал и запугивал, чтобы ситуация не вышла за стены их дома. Снежана Онопко не раз пыталась сбежать от мужа, но её каждый раз ловили охранники и возвращали. Больше жить в страхе модель не хочет, поэтому не поддаётся на уговоры супруга вернуться к нему, и радуется, что в браке не появились дети, так как ситуация лишь усугубилась бы, пишет интернет-портал «СтарХит».