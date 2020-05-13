АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.44 USD 73.43
Курс валют на 13.05.2020

Супермодель Снежана Онопко о домашнем насилии: «Будучи в неадекватном состоянии муж бил меня, а я прощала»

Известная украинская супермодель Снежана Онопко в одном из недавних интервью откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии. На протяжении долгого времени муж модели, бизнесмен Николай Щур, будучи в неадекватном состоянии, издевался над женой, избивал и насиловал, а она лишь терпела и прощала.
Супермодель Снежана Онопко о домашнем насилии: «Будучи в неадекватном состоянии муж бил меня, а я прощала»

В браке с бизнесменом Снежана Онопко живёт около 10 лет, а сейчас пытается развестись, но супруг не даёт согласия и при этом предпринимает попытки отобрать заработанное женой состояние. Супермодель признаётся, что давно живёт в страхе, но особенно сложным стал последний год, после того как Щур вышел из тюрьмы, куда попал за мошенничество. По словам Онопко, сейчас супруг «деградирует», проявляет агрессию и бывает в неадекватном состоянии. Если на протяжении всех лет брака модель терпела побои, после которых по несколько дней не могла прийти в себя, то в последнее время муж её насиловал, а потому Снежана Онопко решила больше не терпеть и придать свою историю огласке.

Супермодель вспоминает, как красиво начиналась история любви со Щуром – с ухаживаний, признаний, тепла и заботы. Всё изменилось вскоре после свадьбы, причём бизнесмен поднимал руку даже на тёщу, а потом угрожал и запугивал, чтобы ситуация не вышла за стены их дома. Снежана Онопко не раз пыталась сбежать от мужа, но её каждый раз ловили охранники и возвращали. Больше жить в страхе модель не хочет, поэтому не поддаётся на уговоры супруга вернуться к нему, и радуется, что в браке не появились дети, так как ситуация лишь усугубилась бы, пишет интернет-портал «СтарХит».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дарья Мороз о «Танцах со звездами»: «Мне всю жизнь как-то…
Алексей Пушков рассказал о мире после…
Внедорожник Suzuki Jimny подорожал на 50 тысяч…
Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина обвинила его в корыстном сговоре с Копенкиной ради…
Главу Xiaomi Лей Цзуна уличили в использовании…
Использовать многоразовые перчатки призвал в период пандемии коронавируса эколог Алексей…
Супруга Меньщикова Ангелина Монах рассказала, как Бузова познакомила её с…
Стюардесса рассказала об опасности еды в…
Максим Галкин провел для Елизаветы и Гарри домашнюю эстафету с…
В России начались испытания стреляющего щита для силовых…
"Не принимаю свое тело и сейчас": Адель рассказала об ощущениях после…
Специалисты рассказали об опасностях покупок через…
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед…
Дочь Анджелины Джоли хочет называть матерью Дженнифер…
Доктор Шаповаленко рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в…
«Мы скоро летим домой»: Александра Черно и Иосиф Оганесян рады, что покидают…
Британские журналисты рассказали, кто придет на замену Елизавете…
В Уфе в заброшенном доме обнаружили…
Супермодель Снежана Онопко о домашнем насилии: «Будучи в неадекватном состоянии муж бил меня, а я…
Смартфон Redmi 9 получит массивные экран и…
В Калужской области ритуальщики подрались из-за тела умершего от…
Алена Савкина выкинула из комнаты вещи Татьяны Владимировны и сына…
iFixit представила усовершенствованную клавиатуру Apple Magic…
«Мне поставили 90 капельниц»: Джиган рассказал Тимати о лечении в…
Ученые связали болезнь Альцгеймера с высоким уровнем…
Покупку С-400 назвали главной проблемой в отношениях США и…
Microsoft и Intel создадут программу для превращения вирусов в…
Маше Распутиной исполняется 56 лет: Как изменялась внешность певицы за годы карьеры на…
Просмотреть все новости