Смартфон Redmi 9 получит массивные экран и аккумулятор





По умолчанию прибор будет работать на основе операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 11. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 5 тысячи миллиампер часов. Информация о мощности зарядного устройства для батареи пока отсутствует. Диагональ экрана увеличится до 6,67 дюйма, а сам дисплей получит разрешение HD+. Из-за использования массивной батареи, упоминающейся в документации, корпус смартфона также будет немного больше предшественника.Инсайдеры в компании отметили, что новый смартфон должен стать основным конкурентом Realme 6i. Главным недостатком прибора является поддержка только стандартов LTE и Wi-Fi 5. Смартфон от Realme может похвастаться приемником сетей пятого поколения. В остальном он действительно отстает от будущего конкурента.Презентация Redmi 9 в Китае должна состояться в ближайшее время. Стоимость смартфона среднего ценового сегмента будет составлять от 380 долларов за версию с 64 гигабайтами ПЗУ и 4 гигабайтами ОЗУ. В США и Европе прибор появится во второй половине года.