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Доктор Шаповаленко рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России

Доктор Татьяна Шаповаленко ответила на несколько вопросов о коронавирусе в эфире передачи «60 минут». Оказалось, врачи обеспокоены из-за эпидемии в России.

Медик рассказала, что вместе с коллегами с ужасом ожидает, что произойдет через неделю после майских праздников. Проблема в том, что россияне до сих пор не осознали серьезность пандемии и не проявляют сознательность, хотя в РФ заболели уже более 232 тыс. человек.
«Меня постоянно спрашивают о коварности коронавируса. Знаете, я стою в «грязной зоне» и каждый день вижу, как 38 из 42 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, борются за жизнь. Оставшиеся больные вынуждены лежать на животе ради снижения риска развития дыхательных осложнений. Коронавирус – опасная, сложная, плохо изученная, контагиозная инфекция, дающая смертельные осложнения. Глупо не обращать на нее внимание!» - рассказала доктор.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:46

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