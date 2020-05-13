Доктор Шаповаленко рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России

«Меня постоянно спрашивают о коварности коронавируса. Знаете, я стою в «грязной зоне» и каждый день вижу, как 38 из 42 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, борются за жизнь. Оставшиеся больные вынуждены лежать на животе ради снижения риска развития дыхательных осложнений. Коронавирус – опасная, сложная, плохо изученная, контагиозная инфекция, дающая смертельные осложнения. Глупо не обращать на нее внимание!» - рассказала доктор.





Медик рассказала, что вместе с коллегами с ужасом ожидает, что произойдет через неделю после майских праздников. Проблема в том, что россияне до сих пор не осознали серьезность пандемии и не проявляют сознательность, хотя в РФ заболели уже более 232 тыс. человек.