Британские журналисты рассказали, кто придет на замену Елизавете II





Как сообщают представители Букингемского дворца, королева Елизавета II не будет появляться на публике вплоть до лета из-за пандемии COVID-19. Королевский биограф объясняет, что участие в светских мероприятиях подвергает её слишком большому риску. Подобные новости спровоцировали множество слухов о том, кто же станет на место монаршей особы. До определенного момента журналисты Daily Mail указывали на Кейт Миддлтон и принца Уильяма как достойных кандидатов.Теперь же инсайдеры сообщают, что у герцогини Кембриджской и ее супруга не будет на это времени, поскольку на них возложили часть обязанностей герцога и герцогини Сассекских. Днями ранее Елизавета II выразила желание, чтобы её временной заменой стали принц Эдвард и Софи Уэссекская, прозванную «любимицей» королевы. По словам источников, Её Величество будет поддерживать контакт с родней и вынуждать от них максимума усилий, которые пойдут на пользу британскому обществу.