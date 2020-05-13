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Британские журналисты рассказали, кто придет на замену Елизавете II

По данным издания Daily Mail, Елизавета II не сможет выполнять свои обязанности еще несколько месяцев из-за самоизоляции. Британские журналисты рассказали, кто придет на замену королеве.
Британские журналисты рассказали, кто придет на замену Елизавете II

Как сообщают представители Букингемского дворца, королева Елизавета II не будет появляться на публике вплоть до лета из-за пандемии COVID-19. Королевский биограф объясняет, что участие в светских мероприятиях подвергает её слишком большому риску. Подобные новости спровоцировали множество слухов о том, кто же станет на место монаршей особы. До определенного момента журналисты Daily Mail указывали на Кейт Миддлтон и принца Уильяма как достойных кандидатов.

Теперь же инсайдеры сообщают, что у герцогини Кембриджской и ее супруга не будет на это времени, поскольку на них возложили часть обязанностей герцога и герцогини Сассекских. Днями ранее Елизавета II выразила желание, чтобы её временной заменой стали принц Эдвард и Софи Уэссекская, прозванную «любимицей» королевы. По словам источников, Её Величество будет поддерживать контакт с родней и вынуждать от них максимума усилий, которые пойдут на пользу британскому обществу.

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В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:40

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