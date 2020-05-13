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«Мне поставили 90 капельниц»: Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе

Джиган и Тимати померились в прямом эфире в Instagram. Супруг Оксаны Самойловой рассказал рэперу о лечении в американском рехабе.
«Мне поставили 90 капельниц»: Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе

В разговоре с коллегой Тимати заметил, что Джиган производит впечатление адекватного человека. На самом деле недавно певец лечился от наркотической зависимости в клинике, а его супруга подала документы на развод.
«Тимати, тебе не понять, что я пережил в реабилитационном центре. За три недели врачи поставили мне 90 капельниц, поэтому никому не рекомендую попадать в такие ситуации. Понятно, что наркотики являются абсолютным злом. Сейчас я отношусь к ним, как к смерти», - рассказал Джиган.

Тимати оказался рад видеть друга в здравии и трезвом уме, а также поинтересовался его проблемами в личной жизни. Музыкант признался, что родные, особенно супруга, сильно за него переживали, но сейчас все нормализовалось.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:07

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