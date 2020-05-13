iFixit представила усовершенствованную клавиатуру Apple Magic Keyboard

«Мы проанализировали особенности обычной клавиатуры для Mac и пришли к выводу, что в старых моделях используется ножничный механизм нажатия, являющийся потенциально устаревшим. Мы заменили его на «бабочки», ввиду чего нажатие стало настолько плавным, что его можно сравнить с давлением на воздух. Трекпад также был заменен на более современную версию, которая менее подвержена износу из-за особой структуры», - рассказали специалисты iFixit.





Apple Magic Keyboard получила прочный трекпад, выполненный из стекла. Из-за этого движение пальца по нему стало более плавным. Нажатие на сенсор при этом практически не ощущается за счет особого рычажного механизма с одной кнопкой посередине. Она имеет две зоны активности – справа и слева. Также трекпад получил множество сенсорных зон для дополнительных функций.Версия клавиатуры Magic Keyboard от компании будет стоить 229 долларов. Увеличенная вариация контроллера на 12,9 дюйма появится в комплекте с iPad Pro. Информация о возможности покупки переделанной клавиатуры в России пока отсутствует.