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iFixit представила усовершенствованную клавиатуру Apple Magic Keyboard

Специалисты iFixit разработали уникальную клавиатуру Apple Magic Keyboard. Главным отличием контроллера от аналогов является применение рычажного механизма.
iFixit представила усовершенствованную клавиатуру Apple Magic Keyboard

Apple Magic Keyboard получила прочный трекпад, выполненный из стекла. Из-за этого движение пальца по нему стало более плавным. Нажатие на сенсор при этом практически не ощущается за счет особого рычажного механизма с одной кнопкой посередине. Она имеет две зоны активности – справа и слева. Также трекпад получил множество сенсорных зон для дополнительных функций.
«Мы проанализировали особенности обычной клавиатуры для Mac и пришли к выводу, что в старых моделях используется ножничный механизм нажатия, являющийся потенциально устаревшим. Мы заменили его на «бабочки», ввиду чего нажатие стало настолько плавным, что его можно сравнить с давлением на воздух. Трекпад также был заменен на более современную версию, которая менее подвержена износу из-за особой структуры», - рассказали специалисты iFixit.

Версия клавиатуры Magic Keyboard от компании будет стоить 229 долларов. Увеличенная вариация контроллера на 12,9 дюйма появится в комплекте с iPad Pro. Информация о возможности покупки переделанной клавиатуры в России пока отсутствует.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:15

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