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Маше Распутиной исполняется 56 лет: Как изменялась внешность певицы за годы карьеры на сцене

Отечественная эстрадная исполнительница Алла Агеева, более известная под творческим псевдонимом Маша Распутина, 13 мая празднует 56-й день рождения. Певица построила достаточно успешную карьеру, а за годы на эстраде её внешность претерпела кардинальные изменения.
Маше Распутиной исполняется 56 лет: Как изменялась внешность певицы за годы карьеры на сцене

В конце 1980-х годов будущая знаменитость закончила в Твери дирижёрско-хоровое отделений училища и вскоре отправилась покорять столицу. Первой песней, принёсшей ей популярность, стала композиция «Играй, музыкант». Тогда певица с яркой и запоминающейся внешностью выступала ещё под своим настоящим именем, а чуть позже по совету знакомых решила взять творческий псевдоним и в дальнейшем зрители её помнят исключительно как Машу Распутину.

В начале 2000-х годов после второго замужества знаменитость на некоторое время пропала со сцены, после чего феерично появилась на телеэкранах с песней «Роза чайная», исполненной в дуэте с Филиппом Киркоровым. Тогда многие её поклонники отмечали чрезмерное увлечение звезды услугами косметологов и пластических хирургов, изменивших лицо и тело практически до неузнаваемости.

По мнению специалистов, Распутина делала операцию по увеличению груди, ринопластику, подтяжку лица, коррекцию губ, «уколы красоты» и, возможно, прибегала к другим методам сохранения молодости и привлекательности.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:46

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