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Ученые связали болезнь Альцгеймера с высоким уровнем кальция

Ученые с помощью животной модели впервые установили связь болезни Альцгеймера с высоким уровнем кальция в митохондриях. Проделанная работа поможет создать новый способ лечения недуга.
Ученые связали болезнь Альцгеймера с высоким уровнем кальция

Ученые давно выяснили, что определить развитие деменции можно по потере нейронов и скоплению бета-амилоидных бляшек, способных поднимать уровень ионов кальция в мозговых клетках. Митохондрии, в свою очередь, начинают влиять на поступающие сигналы через некий «кальций-унипорт» внутри нейронов.

В рамках исследования специалистам удалось проследить за повышенными уровнями Ca2+ и выяснить, что они ведут в гибели нейронов и ускоряют отложения бляшек. До настоящего момента подобная работа проводилась на растительной модели, но использование животной больше подходит человеку.

Ранее ученые нашли бактерию, способную вызывать болезнь Альцгеймера.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:05

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