Ученые связали болезнь Альцгеймера с высоким уровнем кальция
Ученые с помощью животной модели впервые установили связь болезни Альцгеймера с высоким уровнем кальция в митохондриях. Проделанная работа поможет создать новый способ лечения недуга.
Ученые давно выяснили, что определить развитие деменции можно по потере нейронов и скоплению бета-амилоидных бляшек, способных поднимать уровень ионов кальция в мозговых клетках. Митохондрии, в свою очередь, начинают влиять на поступающие сигналы через некий «кальций-унипорт» внутри нейронов.
В рамках исследования специалистам удалось проследить за повышенными уровнями Ca2+ и выяснить, что они ведут в гибели нейронов и ускоряют отложения бляшек. До настоящего момента подобная работа проводилась на растительной модели, но использование животной больше подходит человеку.
Ранее ученые нашли бактерию, способную вызывать болезнь Альцгеймера.
Ученые давно выяснили, что определить развитие деменции можно по потере нейронов и скоплению бета-амилоидных бляшек, способных поднимать уровень ионов кальция в мозговых клетках. Митохондрии, в свою очередь, начинают влиять на поступающие сигналы через некий «кальций-унипорт» внутри нейронов.
В рамках исследования специалистам удалось проследить за повышенными уровнями Ca2+ и выяснить, что они ведут в гибели нейронов и ускоряют отложения бляшек. До настоящего момента подобная работа проводилась на растительной модели, но использование животной больше подходит человеку.
Ранее ученые нашли бактерию, способную вызывать болезнь Альцгеймера.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:05