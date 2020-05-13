Покупку С-400 назвали главной проблемой в отношениях США и Турции
Пока Москва рассматривает условия поставок новых С-400, многие американские политологи критикуют позицию Анкары. Покупку российских ЗРК даже назвали основной проблемой в отношениях США и Турции.
Представитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает, что поставки С-400 «Триумф» остаются основным раздражителем в американско-турецких отношениях. Политик говорит, что сложности возникают ввиду подрыва закупок истребителя F-35, которые должны стать подспорьем больших инвестиций в Вооруженные силы стран НАТО и американскую армию с 1940-х годов. Как считает дипломат, обе страны «оказались в застое по этому вопросу».
«В остальном мы с Турцией вполне хорошо ладим в большинстве случаев, включая Ливию, НАТО, Кавказско-черноморский регион, Сирию и Ирак», - отметил Джеффри. Стоит отметить, что Анкара приобрела несколько комплексов С-400 у России в 2019 году. Сделка на 2,5 млрд долларов вызвала недовольство со стороны высших чинов США, которые даже пригрозили экономическими санкциями, если турецкие власти не вернут или не уничтожат российские комплексы ПВО.
Представитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает, что поставки С-400 «Триумф» остаются основным раздражителем в американско-турецких отношениях. Политик говорит, что сложности возникают ввиду подрыва закупок истребителя F-35, которые должны стать подспорьем больших инвестиций в Вооруженные силы стран НАТО и американскую армию с 1940-х годов. Как считает дипломат, обе страны «оказались в застое по этому вопросу».
«В остальном мы с Турцией вполне хорошо ладим в большинстве случаев, включая Ливию, НАТО, Кавказско-черноморский регион, Сирию и Ирак», - отметил Джеффри. Стоит отметить, что Анкара приобрела несколько комплексов С-400 у России в 2019 году. Сделка на 2,5 млрд долларов вызвала недовольство со стороны высших чинов США, которые даже пригрозили экономическими санкциями, если турецкие власти не вернут или не уничтожат российские комплексы ПВО.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:58