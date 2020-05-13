Покупку С-400 назвали главной проблемой в отношениях США и Турции





Представитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает, что поставки С-400 «Триумф» остаются основным раздражителем в американско-турецких отношениях. Политик говорит, что сложности возникают ввиду подрыва закупок истребителя F-35, которые должны стать подспорьем больших инвестиций в Вооруженные силы стран НАТО и американскую армию с 1940-х годов. Как считает дипломат, обе страны «оказались в застое по этому вопросу».«В остальном мы с Турцией вполне хорошо ладим в большинстве случаев, включая Ливию, НАТО, Кавказско-черноморский регион, Сирию и Ирак», - отметил Джеффри. Стоит отметить, что Анкара приобрела несколько комплексов С-400 у России в 2019 году. Сделка на 2,5 млрд долларов вызвала недовольство со стороны высших чинов США, которые даже пригрозили экономическими санкциями, если турецкие власти не вернут или не уничтожат российские комплексы ПВО.