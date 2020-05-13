The Economic Times не включило в список лучших истребителей американский F-35
Издание The Economic Times не включило в перечень лучших истребителей американский самолет F-35. Его место в рейтинге занял другой борт F-22, находящийся на вооружении ВВС США.
Самолет F-22 Raptor был разработан компанией Lockheed Martin. Журналисты индийского издания отметили, что борт является уникальным сочетанием маневренности, защиты пилотов, скрытности и боевой мощи. Самолеты такого класса работают на основе двигателей F119, располагающих соплом для векторизации тяги. Это дает возможность выполнять сложные маневры.
Второе место рейтинга издания занял Су-57 российского производства. Истребитель пятого поколения отличается возможностью многоцелевого использования. За 10 лет нахождения на вооружении ВВС РФ борт отличился повышенной маневренностью. Его часто используют в качестве штурмовика или истребителя. Применение композитных материалов в корпусе самолета делает его практически незаметным для радиолокации. В будущем истребители планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами, делающими их одними из самых опасных на вооружении Кремля.
Тройку лидеров закрывает китайский J-20, ставший причиной скачка возможностей армии КНР. По боевой мощности он обходит даже F-22 и F-35. Максимальная дальность полета в классе позволяет самолету совершать военные операции на огромных расстояниях.
Самолет F-22 Raptor был разработан компанией Lockheed Martin. Журналисты индийского издания отметили, что борт является уникальным сочетанием маневренности, защиты пилотов, скрытности и боевой мощи. Самолеты такого класса работают на основе двигателей F119, располагающих соплом для векторизации тяги. Это дает возможность выполнять сложные маневры.
Второе место рейтинга издания занял Су-57 российского производства. Истребитель пятого поколения отличается возможностью многоцелевого использования. За 10 лет нахождения на вооружении ВВС РФ борт отличился повышенной маневренностью. Его часто используют в качестве штурмовика или истребителя. Применение композитных материалов в корпусе самолета делает его практически незаметным для радиолокации. В будущем истребители планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами, делающими их одними из самых опасных на вооружении Кремля.
Тройку лидеров закрывает китайский J-20, ставший причиной скачка возможностей армии КНР. По боевой мощности он обходит даже F-22 и F-35. Максимальная дальность полета в классе позволяет самолету совершать военные операции на огромных расстояниях.
Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:27