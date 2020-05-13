The Economic Times не включило в список лучших истребителей американский F-35





Самолет F-22 Raptor был разработан компанией Lockheed Martin. Журналисты индийского издания отметили, что борт является уникальным сочетанием маневренности, защиты пилотов, скрытности и боевой мощи. Самолеты такого класса работают на основе двигателей F119, располагающих соплом для векторизации тяги. Это дает возможность выполнять сложные маневры.Второе место рейтинга издания занял Су-57 российского производства. Истребитель пятого поколения отличается возможностью многоцелевого использования. За 10 лет нахождения на вооружении ВВС РФ борт отличился повышенной маневренностью. Его часто используют в качестве штурмовика или истребителя. Применение композитных материалов в корпусе самолета делает его практически незаметным для радиолокации. В будущем истребители планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами, делающими их одними из самых опасных на вооружении Кремля.Тройку лидеров закрывает китайский J-20, ставший причиной скачка возможностей армии КНР. По боевой мощности он обходит даже F-22 и F-35. Максимальная дальность полета в классе позволяет самолету совершать военные операции на огромных расстояниях.