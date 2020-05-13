Microsoft и Intel создадут программу для превращения вирусов в картинки





Проект STAMINA подразумевает создание ПО, способного конвертировать подозрительные бинарные файлы в двухмерные изображения в виде QR-кода с зашифрованными данными. Каждый байт вируса получает значение от 0 до 255, трансформирующееся в пиксели разных тонов и размеров. На следующем этапе ИИ и алгоритмы машинного шифрования сканируют картинку для сравнения с полученными ранее образцами для выявления типа вируса.Microsoft отобрала для проекта 2,2 зараженных файлов. Обучение нейронной сети DNN ведется с применением 60% известных вредоносных программ. Точность идентификации на данном этапе составляет 99,07%. Показатель растет при анализе небольших документов.