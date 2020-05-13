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Microsoft и Intel создадут программу для превращения вирусов в картинки

Microsoft и Intel совместными усилиями реализуют проект STAMINA. На выходе компании получат программу, способную превращать вредоносные вирусы в черно-белые картинки.
Microsoft и Intel создадут программу для превращения вирусов в картинки

Проект STAMINA подразумевает создание ПО, способного конвертировать подозрительные бинарные файлы в двухмерные изображения в виде QR-кода с зашифрованными данными. Каждый байт вируса получает значение от 0 до 255, трансформирующееся в пиксели разных тонов и размеров. На следующем этапе ИИ и алгоритмы машинного шифрования сканируют картинку для сравнения с полученными ранее образцами для выявления типа вируса.

Microsoft отобрала для проекта 2,2 зараженных файлов. Обучение нейронной сети DNN ведется с применением 60% известных вредоносных программ. Точность идентификации на данном этапе составляет 99,07%. Показатель растет при анализе небольших документов.

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Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:55

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