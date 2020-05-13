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BMW показала рекламу бронированного кроссовера X5

Компания BMW представила рекламу бронированного BMW X5 в версии Protection VR6. Ролик представляет собой имитацию гонки пули и кроссовера.

На видео X5 Protection VR6 разгоняется до большой скорости по пыльной проселочной дороге, после чего выезжает на асфальтное покрытие. На заднем фоне раздается выстрел. Автомобиль в это время продолжает набирать скорость, пытаясь не дать пуле догнать его. После преодоления финиша ролик заканчивается, а на экране появляется фирменный логотип компании BMW.

Protection VR6 получило бронированный корпус и специальные стекла, способные выдерживать пули калибра 7,62 миллиметра. Их скорость в данном случае составляет примерно 715 метров в секунду. В ходе краш-теста автомобиль был расстрелян из АК-47, выдержав все прямые попадания по кузову.

Особенностью премиального кроссовера также должны стать VIP-сидения во втором ряду, оборудованные контроллерами мультимедийной системы и кондиционера. Под капотом автомобиля разместится силовой агрегат на 4,4 литра с турбонаддувом и мощностью в 523 лошадиные силы. До 100 километров в час кроссовер может разогнаться всего за 5,9 секунды.

Выход Protection VR6 запланирован на вторую половину текущего года. Информация о стоимости транспортного средства пока отсутствует.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:25

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