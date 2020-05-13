BMW показала рекламу бронированного кроссовера X5





На видео X5 Protection VR6 разгоняется до большой скорости по пыльной проселочной дороге, после чего выезжает на асфальтное покрытие. На заднем фоне раздается выстрел. Автомобиль в это время продолжает набирать скорость, пытаясь не дать пуле догнать его. После преодоления финиша ролик заканчивается, а на экране появляется фирменный логотип компании BMW.Protection VR6 получило бронированный корпус и специальные стекла, способные выдерживать пули калибра 7,62 миллиметра. Их скорость в данном случае составляет примерно 715 метров в секунду. В ходе краш-теста автомобиль был расстрелян из АК-47, выдержав все прямые попадания по кузову.Особенностью премиального кроссовера также должны стать VIP-сидения во втором ряду, оборудованные контроллерами мультимедийной системы и кондиционера. Под капотом автомобиля разместится силовой агрегат на 4,4 литра с турбонаддувом и мощностью в 523 лошадиные силы. До 100 километров в час кроссовер может разогнаться всего за 5,9 секунды.Выход Protection VR6 запланирован на вторую половину текущего года. Информация о стоимости транспортного средства пока отсутствует.